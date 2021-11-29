Allianz baş ekonomi danışmanı El-Erian: Fed'in enflasyonun geçici olmadığının bilincine varması gerek

Allianz SE'nin baş ekonomi danışmanı Muhammed El-Erian, Fed'in enflasyonun geçici olmadığının bilincine varması gerektiğini söyledi.

Foreks'in aktardığına göre El-Eirian, "Enflasyon geçici değil ve Fed'in bunun bilincine varması gerçekten çok önemli. Fed'in politikasında bir değişiklik yapmasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Bunu da tekrar ve tekrar enflasyonun geçici olduğunu söyleyen birini yapmasının kolay olmayacağı görüşündeyim" dedi.

ABD ekonomisinin geçen yıl pandeminin yarattığı şoktan toparlanmasının enerjiden gıdaya her şeşin fiyatında artışı hızlandırdığını ve Fed'in enflasyon risklerinin olduğundan düşük tahmin ettiğini belirten El-Eiran, "Korkarım ki Fed gelecek yıl enflasyonu geriletmek için frene sert şekilde basmak zorunda kalacak. Gelecek yıl frene sert basmak yerine bu yıl ayağımızı gazdan yavay yavaş kaldırmak çok daha kolay olur" diye konuştu.