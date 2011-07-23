Allianoi’yi savunanlara dava açıldı

T24 - İzmir’in Bergama ilçesindeki Allianoi antik kentinin Yortanlı Barajı’nın kapaklarının kapanmasıyla şubat ayında suya gömüldü. Allianoi’yi kurtarmak için aktivistler yaptıkları eylem nedeniyle “devlet malına zarar vermekten” yargılanacak.



Allianoi‘nin yok olmasını önlemek için kendilerini antik kentin içinde çalışan iş makinelerine zincirleyen Doğa Derneği Başkanı Güven Eken ve 5 aktivist hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 26 Temmuz’da Bergama’ da başlayacak. Bergama’ nın kuzeydoğusunda sağlık tanrısı Asklepion’un yurdu olan Allianoi, 2000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski ve en iyi korunmuş sağlık merkezlerinden biri olarak kazı başkanı Doç. Dr. Ahmet Yaraş’ın çabalarıyla gün yüzüne çıkarılmıştı.

Sular altında kaldı



Allianoi’nin üzeri geçmiş mahkeme kararlarına ve yürümekte olan hukuki sürece karşın üzeri kumla kaplanarak Yortanlı Barajı’nın suları altında yok olmaya mahkûm edildi. Allianoi Girişim Grubu antik kentin kurtulması için uzun yıllar mücadele etmiş ve aralarında Doğa Derneği’nin de yer aldığı pek çok oluşum Allianoi Girişim Grubu’nun bu çalışmalarına destek vermişti. Güven Eken şunları söyledi: “Uygarlık mirası hiç kimsenin arka bahçesi değildir. Tüm insanlığa aittir. Bu dava da bize değil, tüm insanlığa karşı açılmış bir davadır. Doğa ve uygarlık bir toplumun kökleridir. Kökü olmayan bir toplumda demokrasi de sanat da bilim de üretim de olmaz.



Köksüz toplum, kökü kurumuş bir ağaca benzer. Ölür gider. Sözkonusu davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, vicdanımızın kararı çoktan bellidir: Doğa ve uygarlık köklerimizdir. Yok edilemez. Vicdanımızın sesi işitilene kadar her türlü bedeli ödemeye hazırız.”



