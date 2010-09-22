Allianoi'nin kurtulması mümkün

T24- Sular altında kalma tehlikesi olan Allianoi'nin kurtulmasını sağlayacak bir projenin olduğu fakat bu projenin "pahalı" olduğu gerekçesi ile DSİ tarafından reddedildiği ortaya çıktı.



Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından üzeri kum ile kapanıp baraj suları altında kalacak Allianoi'nin yok olması çevreciler tarafından oldukça tepki toplamıştı. Fakat 2003 yılında bölgenin kurtarılması için bir plan yapıldığı, bu planın DSİ'ye sunulduğu ama pahalı olması nedeni ile reddedildiği öğrenildi.



Planın içeriği ise şöyle: Allianoi'nin etrafı duvarlar ile çevrilecek ve böylece hem barajın su tutmasına yardımcı olunacak hem de bölge yok olmaktan kurtulacak.

Hala uygulanabilecek olmasında bir engel olmayan projeye göre Allianoi'nin yok olmayarak turizme kazandırılması ve aynı zamandabölge köylülerinin sulama ihtiyaçlarına çözüm olması mümkün.



2000 yılında hazırlanan projenin maliyeti 20 milyon doları geçiyor olsa da maliyetin düşürülmesi olası.



Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, “Allianoi’i korumak için barajdan tümüyle vazgeçmek gerekmiyor. Allianoi’yi kurtarmak için gerekli tek şey bu paha biçilmez yerin kurtulması için gerekli maddi desteği oluşturmak." dedi ve “Her şeyden önce acilen karar verilmeli. Allianoi’yi yok mu edeceğiz, yoksa yaşatacak mıyız? Her aklıselim insanın kararı hiç şüphesiz ki bu eşsiz dünya mirasını korumaktan yana olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın bölgede DSİ tarafından gerçekleştirilen kum dökümünü tümüyle durdurarak Allianoi için gerçek bir kurtarma projesini devreye sokmasını umut ediyoruz diye ekledi.





