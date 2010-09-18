-ALLIANOI VE YORTANLI BARAJI TARTIŞMASI BERGAMA (A.A) - 18.09.2010 - İzmir'in Bergama ilçesi yakınlarındaki Allianoi ören yerinin, üzeri kumla kapatılarak bölgenin tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için yaptırılan Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmasına karşı çıkan bir grup arkeolog ve mühendis, ören yeri yakınlarında çadır kamp kurdu. Allianoi'nin üzerinin kumla kapatılarak barajın sulara gömülmesine karşı çıkan ve aralarında Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü İffet Diler'in de yer aldığı 30 kişilik bir grup, ören yeri yakınlarına gelerek çadır kamp kurarak eylem başlattı. Grubun bu girişiminin yöre halkı tarafından başlangıçta tepki görmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafları Bergama Kaymakamlığı'nın da bilgisi dahilinde belediyede düzenlenen bir toplantıda bir araya getirdi. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in makam odasında gerçekleştirilen toplantıya Gönenç'in yanı sıra ilçeye bağlı beldelerden Göçbeyli Belediye Başkanı Esat Karacan, Ayaskent Belediye Başkanı Gürsel Altuğ, Yenikent Belediye Başkanı Fikret Çam, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ile Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü İffet Diler ve Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel katıldı. -AKŞAM KAMPTA KALMAYIN ÇAĞRISI- Toplantıda, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, eylemci grup temsilcilerine, yöre halkının barajın su tutmasının önlenmesine tepkili olduğunu savunarak, gruba, bölgede gündüzleri kalmalarını, ama gece çadırlarını güvenlik açısından kaldırarak Bergama'da misafirleri olmaları çağrısı yaptı. Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü İffet Diler, bu çağrıya karşı çıkarak, ''Akşam da o bölgede kalacağız. Bergama halkı, Bergama köylülerinin herhangi bir taşkınlık yapacağını sanmıyoruz'' diyerek teklifi geri çevirdi. -''KÖYLÜLERİ ZOR TUTUYORUZ SORUMLULUK ALMAYIZ''- Göçbeyli Belediye Başkanı Esat Karacan, bunun üzerine, yöre halkı olarak barajın bir an önce su tutmasını istediklerini belirterek, ''50 yaşıma geldim hala su bekliyoruz. Bu akşam çadırı kaldırmazlarsa köylüleri zor tutuyoruz sorumluluk alamayız'' dedi. Yenikent Belediye Başkanı Fikret Çam da barajın bugüne kadar su tutmaması nedeniyle kışın yağan yağmurlardan oluşan sel sularından zarar gördüklerini anlatarak, köylünün de karşı eylem yapabileceğini söyledi. Çiftçinin bir dakika bile bekleyecek vakti kalmadığını ifade eden Ayaskent Belediye Başkanı Gürsel Altuğ, barajın biran önce su tutmaya başlaması gerektiğini savunarak, bunun önlenmeye çalışılmasına karşı olduklarını söyledi. Doğa Derneği Başkanı Güven Eken ise bölge çiftçisinin ihtiyaçlarını anladıklarını, ancak bu ihtiyacın giderilmesinin yolunun Allianoi'nin üzerinin kumla kapatılarak sular altında bırakılması olmadığını savunarak, ''Allianoi de kurtulsun köylünün su ihtiyacı da giderilsin. Bu konuda pazartesi günü gerekirse Ankara'ya gidelim Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşelim'' dedi. -''GERGİNLİK YOK, KAMP DEVAM EDECEK''- Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, belediyedeki toplantı sonrası kamp alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allianoi'nin sular altında kalmaması için başlattıkları ''direniş kampı'' nedeniyle yörede bir gerginliğin olmadığını söyledi. Kamplarını köylülerin ziyaret ettiklerini, birlikte çay içip konuyu görüştüklerini ve böylece sağlıklı bir iletişim içine girdiklerini anlatan Eken, kampı sonlandırmalarının söz konusu olmadığı gibi eylemlerinin iki tarafı da tatmin edecek çözüm hayata geçirilene kadar kamp ve farklı yöntemlerle devam edeceğini kaydetti. -''ÇARE SİZSİNİZ SAYIN GÜNAY'' Eken, Allianoi'nin korunması ve yöre çiftçisinin tarımsal sulama ihtiyacının giderilmesi noktasında çıkmaz gibi gösterilen sorunun çözümsüz olmadığını savunarak, şunları kaydetti: ''Buradaki köylünün tabi ki su ihtiyacının karışlanması lazım, ama aynı zamanda Alilanoi'nin korunması lazım. Bunun için bir yığın kurtarma projesi var zaten. bunun dünyada da örnekleri var. Bizim taraflar olarak birlikte hareket ederek, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlarının doğru çözümü uygulamaları için çalışmamız lazım. bu bakanların çözüm üretmesi lazım, çözüm de var. Sadece buna kaynak ayrılması gerekiyor. Biz, Bakan Günay'dan (Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay) Allianoi'nin kumla örtülmesi çalışmasını durdurmasını istiyoruz. Sonrasında bilim adamlarını, yöre halkını, çevrecileri tüm tarafları bir araya getiren çalışma grubu oluşturulsun. Bakan Günay, bu konu için 'çaresiziz' diyor. Ama, hayır çaresiz değilsiniz Sayın Günay, çare sizsiziniz. Kanun size bu yetkiyi veriyor. Biz de kendisini destekliyoruz.''