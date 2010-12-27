-ALLIANOI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ İZMİR (A.A) - 27.12.2010 - İzmir Barosu, Bergama ilçesindeki Allianoi antik kentinin üzerinin kumla kapatılmasının ardından, Yortanlı Barajı'nın sularının altında kalmasının önüne geçilmesi için, İzmir İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. İzmir Barosu Başkanı Avukat Sema Pekdaş, başvurunun ardından İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''hukuk tanımayan kişiler'' tarafından Allianoi antik kentininin sular altında bırakmak için çalışma yürütüldüğünü, tarihi mirası korumak için mahkemeden acele yürütmeyi durdurma kararı istediklerini söyledi. Pekdaş, tarihi kentin baraj suları altında bırakılmasına yönelik tüm işlemlerin tamamlandığını öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Dava sonunda, Allianoi'yi kuma ve suya gömen önceki koruma kurulu kararı iptal edilmiş olsa bile artık korumaya, görmeye ve gelecek kuşaklara aktarmaya değer bir alan kalmayacak, her şey baraj altındaki suların basıncı altında yok olup gidecektir. Allianoi antik kenti dünya tarihinde bilinen en eski termal kent yerleşmesinin olduğu bir yerdir. Sayın mahkememizden bu acil durumu göz önünde tutarak, davalı idarenin birinci savunması alınmadan, dosya üzerinde ilk incelemeyle birlikte bilirkişi incelemesi yapılıncaya kadar yürütmenin durdurulması kararının verilmesini istedik.'' Allianoi ile ilgili dava süreçlerinin devam ettiğini, gelecek ay mahkeme tarafından bilirkişi incelemesi yapılacağını belirten Pekdaş, ''Böyle bir durumda barajın su almaya hazır hale getirilmesi, süregelen davaların sonucunun beklenilmemesi, hukuk devletinde hukuk tanımayan bir uygulamanın örneğidir'' dedi.