'Allianoi için teşekkür edeceklerine...'

T24- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Allianoi antik kentini daha iyi korumak için üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Bazıları teşekkür edecekleri yerde konuşuyorlar. Bizden başka kimse burası için bir şey yapmıyor, biz korumaya çalışıyoruz ama hedef tahtası haline geliyoruz" dedi.



Bakan Eroğlu, Ilısu'da yaptığı incelemelerin ardından Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarına çevre alanındaki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Alianoi Antik Kentine ilişkin çalışmaları anlatan Eroğlu, burasının tarihte Paşa Ilıcası olarak bilindiğini ve bölgenin Alianoi olduğuna yönelik bir belge bulunmadığını söyledi. Eroğlu, bazı tarihçilerin burasının Alianoi olabileceğini söylediğini, bazı tarihçilerin ise belge bulunmadığı gerekçesiyle buna karşı çıktığını anlattı.





YÖK'ten konuyu incelemesini istediklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

“YÖK incelesin Alianoi ise Alianoi, Paşa Ilıcası ise Paşa Ilıcası bizi ilgilendirmiyor. Biz korumak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Başkaları sadece konuşuyor ama biz korumak için gayret gösteriyoruz. Konuşanların hiç birinin benim yaptıklarımın zerresi kadar yaptığı bir şey yok.



Çalışmalar bilim kurullarının raporları doğrultusunda yapılıyor. Konunun sahibi olmamamıza karşın, burasının korunması için destek veren biziz ama hedef tahtası haline geliyoruz. Ben buna isyan ediyorum.





Buradaki eserler bir sütun ve çeşmeden ibaret. Her yerde var. Biz çıkarmasak kimsenin haberi yoktu. Benim işim baraj yapmak ama burayı daha iyi korumak için üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirdik. Bazıları teşekkür edecekleri yerde konuşuyorlar. Bizden başka kimse burası için bir şey yapmıyor, biz korumaya çalışıyoruz ama hedef tahtası haline geliyoruz.”



Buraya yapılacak barajın yılda 55 milyon lira gelir getireceğini ifade eden Eroğlu, yaşanan gecikme nedeniyle çiftçilerin 175 milyon lira kaybı olduğunu savundu.



“Dünyaya örnek proje”





Hasankeyf'deki çalışmalara da değinen Eroğlu, “Ilısu Barajı Hasankefy için bir fırsattır. Kültür ve Turizm bakanlığının bütün Türkiye'deki arkeolojik kazılara ayırdığı paradan daha fazlasını buraya harcıyoruz. Bugüne kadar 30-40 milyon lira harcadık” dedi.



Çıkan eserleri kimse düşünmezken kendisinin müze yapılmasını teklif ettiğini anlatan Eroğlu, “Baraj olmasa köprü tamamen elden gidiyordu, tarihi eserler yok olacaktı, o zaman neredeydi çevreciler, neredeydi sanatçılar? Hassasiyetlerine teşekkür ediyorum, hepsinin başımın üzerinde yeri var ancak sadece konuşmayla olmaz, 'ellerini biraz da cüzdanların atsınlar' dedim. Her türlü tekliflerine açığız” diye konuştu.



Hasankeyf'e gelen turist sayısının “komik” rakamlarda kaldığını öne süren Eroğlu, turistlerin kalacağı mekan, yemek yiyeceği bir restoran olmadığını söyledi. “Bu hali Hasankeyf'e yakışıyor mu” diye soran Eroğlu, dünyaya örnek bir proje gerçekleştireceklerini ve bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini yineledi. Eroğlu, buraya yapacakları yeni kent düzeninin Artuklu mimarisinde olacağını ifade etti.



“3. köprü için en ideal güzergah”





İstanbul'a yapılacak 3. Köprüyle ilgili de konuşan Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerin güzergah konusunda incelemelerde bulunduğunu söyledi. Buna göre, güzergahın en ideal yerden geçeceğini dile getiren Eroğlu, “3. köprü için tabiatın tahrip edilmemesi, tarihi eserlerin katledilmemesi ve kesilecek ağacın 10 katı fidan dikilmesini şart koşuyoruz” dedi.



Bakan Eroğlu, İstanbul'da açık alanlarda yeniden bir ağaçlandırma çalışması başlatılacağını söyledi.



“2B arazilerinin belirlenmesi gerekiyor”





2B arazilerine ilişkin çalışmaları anlatan Eroğlu, bu bölgelerin 31 Aralık 1981'den önce orman vasfını yitirmiş alanlar olduğunu vurguladı.





Konunun bugüne kadar alan tespiti yapılamadığından çözülemediğini belirten Eroğlu, büyük ölçekli harita yönetmeliğine göre bunların sınırlarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



Eroğlu, 2009 yılı başında alanlardaki tespit işlemlerine yönelik kanun teklifi verdiklerini belirterek, “Bu bir tespit işiydi ama maalesef CHP bunu dahi anlayamadı ve konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü. Halbuki bu herhangi bir satışı öngörmüyordu” dedi.



Teklifin kanunlaşmasının ardından sahil şeridinde bulunan alanların yüzde 90'ının tespitinin yapıldığını, geriye açık alanların kaldığını ifade eden Eroğlu, tespiti yapılan alanların 215 bin hektara ulaştığını belirtti.



Eroğlu, “Biz mutlaka 2B alanlarının 2 katı kadar alanın ağaçlandırılması konusunu kanuna yazdırmayı teklif edeceğiz. Belirlenen alan ne ise 2 katı kadar alanı ağaçlandıracağız” diye konuştu.



