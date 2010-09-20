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Çevre

Allianoi için kendilerini antik kente zincirlediler

Allianoi Antik Kenti'nin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto etmek isteyen bir grup Doğa Derneği üyesi, kendilerini antik kentin içinde vince zincirledi.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Allianoi Antik Kenti'nin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto etmek isteyen bir grup Doğa Derneği üyesi, kendilerini antik kentin içinde vince zincirledi. Jandarma Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'in de bulunduğu 6 kişinin zincirlerini keserek, gözaltına aldı.

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Doğa Derneği Başkanı ve Cnnturk.com yazarı Güven Eken ile beraberindeki 6 kişi, erken saatlerde çalışma alınına girerek, antik kentin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto amacıyla kendilerini vince zincirledi.





Grup ellerinde "Allianoi'de hukuk dışı kültür katliamına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.


Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, gruba eylemin yasal olmadığı ve sonlandırılması gerektiği belirtildi ancak Dernek Başkanı Eken, "Burada tarih katliamı var. Eylemimiz sürecek" karşılığını verdi.


Bunun üzerine jandarma, aralarında Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'in de bulunduğu 6 kişinin zincirlerini keserek, gözaltına aldı.





Öte yandan bölgede çadır kurup bekleyen Allianoi Girişim Grubu Dönem sözcüsü İffet Diler ile 30 arkeolog ve mühendisin, çadırları toplayarak Paşa köyüne yerleştikleri öğrenildi.

Antik kentte bekleyiş sürüyor.



''Horasan harcı değil, beton''


Bu arada, Allianoi Bilimsel Kazı Heyeti Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yaraş, kalıntıların Horasan harcı ile değil, beton ile kaplandığını ileri sürdü.


Horasan harcı adı ile anılan karışımın kireç, kum ve kiremit parçalarından oluştuğunu dile getiren Yrd.Doç.Dr. Yaraş, "Burada duvarların üzerine konulan harç kesinlikle korumayacaktır. Bu harcın hiçbir bilimsel tarafı yoktur. Horasan harcı diyorlar ancak tuğla tozu ile yapılmış bir beton. Bu vahim bir uygulama, en büyük üzüntümüz burada etik dışı bir uygulamanın yapılması. Burada kullanılan malzeme tamamen kiremit parçaları ve beton. Bunu ispatlamak amacıyla örnek aldık ve suç duyurusunda bulunacağız. Bu işlemin yapılması sırasında burada bilim heyetinden insanların bulunması gerekiyordu, ancak işlem tamamen işçiler tarafından yapılıyor" diye konuştu.


Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü İffet Diler ise işçilerin gece gündüz dinlemeden çalıştıklarını dile getirerek, "Buraya ziyaretçi akını var. Hem burayı hızla kuma gömüyorlar hem de ziyaretçi akınına uğruyor. Sıvanın içine kum dolduruyorlar bu İzmir 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararına aykırı, dolayısıyla yasadışı" dedi.


Diler ayrıca, "Öncelikle bu uygulamayı yapan insanları bilim etiğine davet ediyoruz Hukukla ilgilenenleri hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz. Horasan harcı yerine beton kullanılması konusunda yarın Bergama Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Israrla burayı yok etmeye çalışanları kültür ve tarım politikalarını bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz. Eğer bu politikaların olmadığına inanıyorlarsa oluşturmaları için bilimadamlarından, sivil toplum örgütlerinden destek almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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