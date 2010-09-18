Allianoi için artık çok geç

T24- Kültür Bakanı Allianoi'un kumlara gömülmesini değerlendirdi: Orada şu an bir baraj planlansa hayır derim. Ama baraj bitmiş. Ne yapacaksınız?



Bergama’daki antik sağlık yurdu Allianoi’un, hakkındaki hukuk süreci devam ederken kumlara gömülmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “İçinde bulunduğumuz çaresizliği insanların anlamasını rica ediyorum” dedi.



Günay Radikal’e dün şu açıklamayı yaptı: “Ortada trilyonlara mal olmuş, bitmiş bir baraj var. Çevredeki köy ve kasabaların sulama ihtiyaçları var. Biz burada koruma-kullanma dengesi kullanmaya çalışıyoruz. Allianoi ile ilgili duyarlılığı tüm kalbimle paylaşıyorum ama baraj yapıldıktan sonra bir koruma önlemi alarak birlikte taşımak konusunda yöntem bulmak gerekiyor. İçinde bulduğumuz açmazı, çaresizliği de herkesin anlamasını rica ediyorum.”



Günay, Allianoi’dan Paşa Ilıcası diye söz eden, Tarkan’dan Allianoi’a burnunu sokmamasını isteyen Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’na da değinmeden geçmedi: “Son zamanlarda Çevre bakanımızın sürece tartışma yaratacak şekilde dahil olması dikkati ve tartışmayı yoğunlaştırdı. Orada bir Roma hamamı var, bir termal var. Ben oraya bir ‘Paşa Ilıcası’ deyip geçmiyorum. Şu anda bir baraj planlaması yapılsa ben orada yapılmasına karşı çıkarım. Ama 1990’yı yıllarda ihale edilmiş, gövdesi yapılmış, her türlü süreci tamamlanmış ve su tutmayı bekleyen bir baraj var. Bölgede tarım yapmak için su bekleyen insanlar var, ne yapacaksınız? Biz devraldığımızda baraj gövdesi bitmiş. Bakanlık olarak şu anda sadece koruma önlemlerini en iyi biçimde nasıl yapabiliriz konusundaki çalışmamız. Yapabileceğimiz bu.”





Yortanlı Barajı’nın suları altında bırakılmak istenen Allianoi, 12 yıl boyunca kazıldı. Kazılar sürerken inşaatı tamamlanan barajda su tutulması ‘gecikince’ kalıntıların üzerinin kapatılıp su altında ‘korunması’, baraj ömrünü tamamlayınca kazıların yeniden başlaması önerisi gündeme geldi. Defalarca davalık olan bu öneri son olarak kalıntıların üzerine ‘siltli kil’ yerine ‘kum’ örtülmesi kararıyla yürürlüğe konuldu. Ve önceki gün 100’ü aşkın işçinin eşliğinde Allianoi’un horosanharcı süsü verilmiş betonla kaplanıp üstüne kum dökülmesine başladı.



