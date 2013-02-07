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Spor

Allen Iverson evsiz kaldı

ABD’li basketbolcunun geçtiğimiz aralık ayında borçları nedeniyle satılacağı duyurulan Atlanta’daki evinin dün resmen satıldığı bildirildi

07 Şubat 2013 13:45

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendine takım bulamayan NBA efsanesinin, borcu nedeniyle evi satıldı.
 
2010-2011 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve NBA'deki takım arayışı sonuçsuz kalan Allen Iverson, ekonomik sıkıntı içinde.

37 yaşındaki NBA efsanesinin, borcu nedeniyle evi satıldı.

ABD’li basketbolcunun geçtiğimiz aralık ayında borçları nedeniyle satılacağı duyurulan Atlanta’daki evinin dün resmen satıldığı bildirildi.

Iverson’ın 1.2 milyon dolarlık mortgage yükümlülüğünü yerine getirmediği için ipoteklenerek açık artırma yoluyla satışa sunulan lüks evi, 2.5 milyon dolara banka tarafından geri alındı. Evin gerçek değerinin 4.5 milyon dolar olduğu kaydediliyor.

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