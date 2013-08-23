Allen Iverson basketbolu bırakıyor

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından ABD'li Allen Iverson basketbolu resmi olarak bırakmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Slam dergisinde yer alan haberde, kariyerinde 11 kez All-Star maçlarına katılan ve en son 2010- 2011 sezonunda Beşiktaş forması giyen Allen Iverson'ın basketbolu bırakmaya hazırlandığını vurgulandı.

Philadelphia'da oynadığı 1997-2003 yıllarında antrenörlüğünü üstlenen Larry Brown, Iverson'ın ayrılık kararını değerlendirerek, "O, bugüne kadar gördüğüm belki de en iyi sporcu. Onun gibi birisinin daha gelebileceğine inanmıyorum" ifadesini kullandı.

NBA'da Philadelphia 76ers, Denver Nuggets ve Memphis Grizzlies formasıyla geçirdiği 14 sezonda 26,7 sayı ve 6,2 asist ortalaması ile oynayan 38 yaşındaki basketbolcu, 1997'de "Yılın Çaylağı", 2001'de MVP (Sezonun en değerli oyuncusu) ödülünü almış, 4 kez de "sayı kralı" olmuştu.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yaşadığı sakatlığın ardından basketbola ara veren Iverson, Çin'den gelen transfer tekliflerini reddetmiş ve başka bir takımın formasını giymemişti.

Son yıllarda birçok kez mahkeme önüne çıkan yıldız basketbolcunun, boşanma davası sırasında finansal yönden ciddi sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı.