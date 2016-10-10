Allen Iverson 200 milyon dolarlık servetini tüketti!

Kariyeri boyunca 200 milyon dolardan fazla gelir elde eden NBA efsanesi Allen Iverson'ın bu paranın tamamını tükettiği iddia edildi.

NBA şöhretler müzesine giren Allen Iverson, 14 yıllık NBA kariyerinde 4 kez sayı kralı olan 3 kez ligin en iyi 5'ine seçilen ve 11 kez All-Star forması giydi. Iverson, 2001 yılında da ligin en değerli oyuncusu ödülünü evine götürmüştü.

Tüm bu başarıların dışında Allen Iverson bir spor yıldızından öte bir hayat figürü, ikonik ve kült bir isim olarak yaşadı tüm hayatını.

ntvspor.net'in haberine göre; milyonlarca genç, onun gibi giyindi onun gibi oynadı hatta saçlarını bile onun gibi yaptı.

Ancak sorunlu bir çocukluktan NBA yıldızlığına yükselen Allen Iverson, o sorunlu günleri tüm kariyeri boyunca yanında taşıdı ve bu da onu efsane kariyeri sonrasında bile aşağı çekmeye çalışan bir olgu olarak nefes almasını sürdürdü.

Kariyeri boyunca 155 milyon dolarlık bir gelir elde eden Iverson, reklam ve ürün gelirlerinden de yaklaşık 50 milyon dolardık bir ek gelir sağladı.

Yine de paraya önem vermeyen, mahalleden arkadaşları ile har vurup harman savuran, halen daha devam eden reklam anlaşmalarına rağmen finansal sıkıntıları en şiddetli biçimde yaşamakta.

50 kişilik arkadaş grubuyla 200 milyon doları tüketti

ABD'de yayınlanan bir araştırma yazısına göre, 41 yaşındaki basketbol yıldızı, senelerdir topladığı 200 milyon dolardan fazla geliri, kendisiyle birlikte yaşam sürdüren 50 kişilik arkadaş grubuyla birlikte neredeyse tamamen tüketti. Alınan evler, arabalar, mücevherler ve yapılan lüks harcamalarla birlikte dev gelir tuzla buz oldu.

Iverson'ın halen aylık 62 bin dolarlık geliri olmasına karşın tüm harcamaları ile birlikte aylık 360 bin dolar tükettiği araştırmada açıklandı.

Yine de Iverson'ın bu durumdan çıkmak için çok önemli bir güvencesi var. Süper yıldız daha önceden kendi isteği ile ve kendi adına 32 milyon dolarlık bir güven fonuna yatırım yaptı. Ancak buradaki önemli nokta 41 yaşındaki oyuncunun bu parayı 55 yaşına gelince kadar çekemeyecek olması. Yine de o zamana kadar bu kişisel emeklilik fonundan yıllık 1 milyon dolar onu güvende tutacaktır.

NBA'de Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Detroit Pistonsi, Memphis Grizzlies, 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş forması giyen Allen Iverson, daha önce yaptığı bir açıklamada yaşadığı söylenen finansal krizleri bir şehir efsanesi olarak nitelemişti.