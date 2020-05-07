Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe, sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna dahil ettiği İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

İran medyasında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, sezon başında Esteghlal takımından, 750 bin Euro bonservis bedeli ve 5 yıllık sözleşme karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Transfer edildikten kısa bir süre sonra TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ancak beklentileri karşılayamayan ve yeteri kadar forma şansı bulamadığı için devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe formasını resmi maçlarda yalnızca 1 kez ve 4 dakika terletebildi.