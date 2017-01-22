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Dünya

"Allah’tan başka hiç kimse beni görevden alamaz" diyen Gambiya lideri ülkeden ayrıldı

Jammeh, seçimi kaybetmesine rağmen başkanlık koltuğunu bırakmamıştı

22 Ocak 2017 14:36

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesine rağmen görevi devretmeyi reddeden Yahya Jammeh, ailesiyle ülkeden ayrıldı. İktidarı 22 yıl önce darbeyle ele geçiren Jammeh, görevi bırakmayacağını “Yüce Allah’tan başka hiç kimse beni bu zaferden mahrum edemez” sözleriyle duyurmuştu.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'i aralarında bazı askerlerin de olduğu destekçileri uğurladı. Jammeh, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda kendisi için hazırlanan özel uçağa bindi. Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow, Jammeh'in Gine'ye siyasi sürgün olarak gidebileceğini açıklamıştı.

Jammeh, devlet başkanlığı seçiminin ardından önce yenilgiyi kabul etmiş, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hâl ilân etmişti. 19 Ocak'ta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya'ya girdiği açıklanmış, aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliği'nde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle Barrow devlet başkanlığı yemini etmişti. Jammeh, Cumartesi günü istifa etmeye razı olmuştu.

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JammehGambiyaülkeden ayrıldıAllahtan başka kimse görevden alamaz

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