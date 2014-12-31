Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2015 yılında yerli kömürden vazgeçmeyeceklerini ancak işçi sağlığı ve iş güvenliği şartlarını oluşturacaklarını belirterek, "Allah'ın bize kazasız belasız bir 2015 yılı vermesini temenni edeceğiz" diye konuştu.

Taner Yıldız, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağına girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak madencilerle bir arada olmak adına ilçeye geldiklerini söyledi.

TTK ocağına gireceklerini, işçilerle bir araya geleceklerini belirten Yıldız, “2014 yılı madencilik adına açıkça ifade etmem gerekirse mahcubiyet duyduğumuz bir yıl oldu. Hüzünlü, derinden bu üzüntüyü hissettiğimiz bir yıl oldu” diye konuştu.

Bakan Yıldız, Soma ve Ermenek’teki maden kazasında hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Bizim bütün bu kazalardan iş güvenliği ve işçi sağlığıyla alakalı temel başlıkların yanında yerli kömürümüzden vazgeçmeyen ve ithalatı azaltan temel politikalarımızla örtüşen bir yapı içerisinde olmamız lazım. Zonguldak ve Bartın bölgesinde görev yapan bütün yerli kömür işletmecileriyle de toplantı yaptık.



Bir kısım problemleri vardı, onları dinledik. Çözüm yoluyla ilgili neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Tabii ki kamu ve özel sektör, özellikle bu bölgedeki istihdamın en önemli kaynağı olan gerek TTK'nın ve gerekse özel sektörün yapacağı bütün işlerin Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde düzenlenmesi lazım."

'Yerli kömürden vazgeçmek doğru değil'



Yaşanan kazaların tedbir almaya yöneltmesinin yanında hem işçilerin hem de işverenin beraberce oturup çalışabilecekleri yapının kurgulanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Yerli kömürden vazgeçmek doğru değil ama öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği şartlarını oluşturarak. O yüzden bugün buradaki müessese müdürlüğün hazırladığı program çerçevesinde yeraltına ineceğiz ve orada da Allah'ın bize kazasız belasız bir 2015 yılı vermesini temenni edeceğiz" diye konuştu.