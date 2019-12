'Allah'a şükür çocuğum olmamış'

'Aldatılmışım'

'Amacım intikam almak değil'

Geçtiğimiz aylarda çocuğunu dünyaya getirir getirmez kaybeden ve ardından eşinden boşanmaya karar veren ünlü şarkıcı Seren Serengil, zor günler geçiriyor. Boşanmaya kesin olarak karar veren Serengil geçirdiği bu zor dönemi anlattı.Eşi Musa'dan ayrılmak üzere olan ünlü şarkıcı Seren Serengil, ayrılığının sebebini açıklamamasıyla ilgili, 'Neden ayrılma sebebimi açıklayayım? Karşımdaki insanı yerin dibine sokmak çok kolay, iki dudağımdan çıkan bir cümleye bakar. Ama söylemek istemiyorum, yaşadığım şeyler var. Tek istediğim bu işi sessiz sedasız bitirmek. Çocuğum olsaydı, çocuğumun babası olacaktı bu adam, o zamanlar çok üzüldüm ama şu anda Allah'a şükrediyorum, iyiki çocuğum olmamış diye. Sağlıklı bir hayatı olmayacaktı çocuğum olsaydı' dedi.Basında yer alan 'Kumar yüzünden boşanıyorlar haberleriyle ilgili sorularımızı yanıtlayan ünlü şarkıcı Seren Serengil, 'Basında yer alan haberlerin hiç biri benim ağzımdan çıkmadı, benim ağzımdan yazılan yalan haberler bunlar. Aldatıldım mı bilmiyorum çünkü her gün bir şey öğreniyorum. ayrılık sebebim ihanet değildi ama artık böyle şeyler de katılmış konunun içine, ben bunları yeni öğreniyorum. Zaten her şeyi sonradan öğrendim ben, ilk zamanlarda inanmıyordum ama hepsi doğruymuş' dediArtık kendi hayatına baktığını belirten Seren Serengil, 'Bir şeye sarılmak zorundasınız. 5 ay önce çocuğumu kaybettim. Bir çok köşe yazarı yaşadıklarımla dalga geçti. Çok üzüldüm. Ben 5 yıldır evliliğimi devam ettirmeye çalıştım. Üstüme düşen her şeyi yaptım. Vicdanım çok rahat. Musa hayatıma girmemiş gibi davranamam tabiki ama bundan sonra hayatımda yok. Ben çok büyük fedakarlıklar yaptım. Benim kaybedecek hiç birşeyim yok. Benim açımdan bu evliliğe sekte vuracak hiç bir şey olmadı.Şimdi artık herkese veda edip yoluma bakacağım' dedi.Boşandıktan sonra da, ayrılık nedenini açıklamayacağını söyleyen ünlü şarkıcı Seren Serengil, 'Benim intikam almak gibi bir derdim veya bir hırsım yok. Artık bana zarar gelmeden kendi hayatımı yaşamak istiyorum çünkü ben bunları haketmedim. Herkes kendi hayatını kuracak, yaşananları anlatırsam Musa, kendine yeni bir hayat kuramayabilir. O yüzden deşifre etmeyeceğim. Zaten bundan sonra ne yaptığı, ne yaşadığı beni ilgilendirmez. Ben bir tek kendimle ilgileniyorum artık' dedi.