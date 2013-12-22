'Allah size Sarıgül'ü göndermiş, daha ne yapsın?'

Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği etkinlikte konuşan Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Mustafa Sarıgül, "Bir numarasınız. İyi durumdasınız. Bazen dersiniz 'Allahım bana yardımcı ol' Allah'ım size daha ne yapsın. Sizi İstanbul 'a getirmiş. Bir de Sarıgül'ü göndermiş. Allah daha ne yapsın size?" dedi.

Sarıgül, Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği kahvaltıya katıldı.

'Bizim çılgın projemiz yok, işimiz bilimle'

Yeşilköy WOW Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sarıgül, bir dünya şehri olarak ifade ettiği İstanbul'u çok farklı bir noktaya taşıyacağını belirtti. İstanbul'un bilimsel çalışmalara dayalı planlı bir gelişmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Sarıgül, "Hepimizin bildiği gibi İstanbul'da ulaşım kilitlenmiştir. Ulaşım sistemini yeniden düzenleyeceğiz. İstanbul'daki trafik çilesine biz son vereceğiz. Ulaşımla ilgili hazırladığımız projeleri merak edecekler, heyecanlanıp 'bunların projeleri yok diyecekler' Ama seçim kampanyasının son 7 gününü bekleyin. Son 7 günde bizim açıklayacağımız ulaşım projeleri çılgın değil, bizim çılgınlıkla işimiz yok. Bizim işimiz bilimle. Son 30 günde hergün bir proje açıklayacağız " dedi. Ulaşım projelerine ilişkin ipucu da veren Sarıgül, "Raylı sistemi deniz taşımacılığına çok önem vereceğiz. Otoparklarımızı başka bir noktaya taşıyacağız. Engelli vatandaşlarımız için muhteşem projeler yapacağız" diye konuştu.

'Bir belediye başkanı 10 yıldan fazla çalışmamalı'

İstanbul'u 20 yıldır aynı anlayışın yönettiğini, bir belediye başkanının 10 yıldan fazla yönetimde kalmaması gerektiğini ifade eden Sarıgül,"10 yıldan fazla kaldığı zaman enerjisi düşüyor, yeni bir şey üretmiyor ve kentine yazık ediyor. Sizden de ben 11 yıllık bir yetki değil, tam tamına 120 aylık doya doya yaşayacağım, İstanbul'u şahlandıracağım siz de diyeceksiniz ki 'Sarıgül neymiş ya' Bilimin, doğanın, hukukun kabul ettiği projelerle göğsümüzü gere gere, ayağımızı vura vura, Bismillah diyerek geliyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın" dedi. Salonda bulunan Sivaslılara da seslenen CHP'li Sarıgül, "Bir numarasınız. İyi durumdasınız. Bazen dersiniz 'Allahım bana yardımcı ol' Allah'ım size daha ne yapsın. Sizi İstanbul'a getirmiş. Bir de Sarıgül'ü göndermiş. Allah daha ne yapsın size?" şeklinde konuştu.