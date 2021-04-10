T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde darbe propaganda ve iddiaları ile Rusya-Ukrayna geriliminde Montrö Anlaşması’nın önemi ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- “Allah’ın bir lütfu” olarak darbe gerekçesi daha ne kadar iktidarın mücadele aracı olacak?

- Anketlerde öne geçen muhalefet, neden bir türlü siyasi gündemi belirleyemiyor?

- Türkiye, olası bir savaşta, ABD ve Ukrayna’nın yanında Rusya’ya karşı saf tutabilir mi?

- Kanal İstanbul ve Montrö: Erdoğan, Biden ile ilişki kurmaya mı çalışıyor?

- Dolar ve altın bozdurmak doğru mu? Ev almak için uygun zaman mı?

- Günümüzde müzik, ruhu doyurmaya yetiyor mu?

Program konukları: Eski bakan ve hukukçu Ertuğrul Günay, DEVA kurucusu ve analist Metin Gürcan, Rusya uzmanı Aydın Sezer, ekonomist ve T24 yazarı Barış Soydan, müzisyen Cahit Berkay.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...