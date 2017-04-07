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Politika

"Allah için evet inşallah" yazısıyla 'Evet' propagandası

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de yazının önünde fotoğraf çektirdi

07 Nisan 2017 12:55

Bolu'da, Başbakan Binali Yıldırım'ın dev fotoğrafı ve parti afişi asılan binaya 'Allah için evet inşallah' yazıldı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin, yazının önünde çektirdikleri fotoğraflar parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı'nın yanındaki binaya, referandum çalışmaları kapsamında Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafı ve parti amblemi bulunan afiş asıldı.

Binanın duvarına da, 'Allah için evet inşallah' yazıldı. 'AKP İl Başkanlığı' yazılı parti ambleminin bulunduğu afişin asılı olduğu duvara kırmızı sprey boya ile yazılan yazı dikkat çekti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yazının önünde, elinde partisi tarafından hazırlanan evet broşürü ile poz verdi. Metin'in fotoğrafı, AKP İl Başkanlığı'nın Facebook hesabında paylaşıldı.

AKP Gençlik Kolları üyelerinin yazının önünde toplu halde çektirdikleri fotoğraf da referandum çalışmaları kapsamında Twitter'da paylaşıldı

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Allah için evet inşallahAKPBolu

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