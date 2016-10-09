'Allah De Ötesini Bırak' kitabının rekortmen yazarına boşanma davası

Çok satan ‘Allah De Ötesini Bırak’ kitabının yazarı Uğur Koşar’ın eşi, aldatıldım diyerek boşanma davası açtı. “Kocam ilkokul mezunu bilgisayar tamircisiydi. İnternetten araştırıp kitap yazdı” diyen eş, dava dosyasına aldatılma fotoğraflarını da koydu.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın habrine göre, ‘Allah De Ötesini Bırak’, 'Bana Allah Yeter', 'Allah’a Koşun', 'Rabb’in İçin Sabret kitaplarıyla son yılların en popüler yazarlarından olan Uğur Koşar’ın eşi Gülsen Koşar, yazarın kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Kocasını dedektif gibi takip edip aşk yaşadığını ileri sürdüğü avukat ile plajda resimlerini çeken Gülsen Koşar, dava dilekçesinde, “Kocam ilkokul mezunu bilgisayar tamircisiydi. İşten atıldıktan sonra yıllarca çalışmadı. Evi ben geçindirdim. İnternetten yaptığı araştırmalarla kitap yazdı. Kitap tutunca kadınlarla defalarca aldatma süreci başladı” dedi. Forbes dergisine göre 2014’te, 'Allah De Ötesini Bırak' kitabıyla 800 bin adetlik satış ve 1.7 milyon lira telif geliriyle Türkiye’nin en çok kazanan yazarı olan Koşar’ın eşi bankacı Gülsen Koşar, Büyükçekmece 2. Aile Mahkemesi’ndeki dava dilekçesinde, yaşadıklarını şöyle özetledi:

"5 yıl sürekli aldattı"

“İnternetten araştırmalar yapan eşim, bol bol kitap okuyup zihinsel egzersiz yaparak üst üste kitaplar yazdı ve birden yıldızı parladı. Çok ciddi rakamlara ulaşan kazançlar sağladı. Artık gördüğü her genç kıza övgüler dizerken gerçekleştirdiği ihanet ve psikolojik saldırılarla bende onarılması imkansız tahribatlar yarattı. 5 yıl sürekli olarak ve defalarca beni aldattı.

“Ünlü olduktan sonra bana, ‘Annem yaşındasın. Bundan sonra sana anne diyeceğim’ diyordu. Ruhsal dengem alt üst oldu, tedaviye başladım. 2015’te Ö.G. ile ilişkisine başlayınca evi terk etti.”

Uğur Koşar’ın, 17 yaşındaki çocukları üzerinde de ağır bir travmaya neden olduğunu iddia eden Koşar, “Oğluma, cinsel içerikli tüm mesajlarını ve görüntü kayıtlarını sildiriyordu. Çocuğumuz ciddi buhranlar geçirdi” dedi. Çiftin oğlu M. Koşar da “Velayetimin anneme verilmesini istiyorum” dedi.

Gülsen Koşar eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Ö.G. ile plajda çektiği fotoğrafı ve yine avukat sevgilisiyle birlikte umreye giderken çektiği fotoğrafları dava dosyasına ekledi. Koşar yazar eşinden 500’er bin TL maddi ve manevi tazminat ile nur terapilerini yaptığı ofis için kira talep etti.

"Eşim kıskanç ve baskıcı"

Yazar Uğur Koşar ise avukatı aracılığıyla açtığı karşı davada, eşinin başka bir erkekle mesajlaşarak kendisini aldattığı için evi terk ettiğini ileri sürdü. Koşar, dilekçesinde “Eşim aşırı kıskanç ve baskıcıydı. İmza günlerine katılmamam için baskı yapıyordu. Mesleki kariyerime zarar veriyordu. Sosyal medyada başka bir erkekle yazıştığını görünce, ‘Seni kıskandırmak için yapıyorum’ diyerek kendisini savundu. Bu güven sarsıcı ve yüz kızartıcı hareketler psikolojimi bozdu. Evlilik birliği temelinden sarsıldı” sözlerine yer verdi.