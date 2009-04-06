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Allah Çelik'e acil şifa versin

Seray Sever, şarkıcı Çelik'in “Sussun yoksa ayakkabıları anlatırım” sözlerine yanıt verdi: Onun akıl sağlığı yerinde değil

06 Nisan 2009 03:00

Seray Sever, şarkıcı Çelik'in “Sussun yoksa ayakkabıları anlatırım” sözlerine yanıt verdi: Onun akıl sağlığı yerinde değil.

Seray Sever fotoğrafları - FOTOGALERİ

İBDA-C’NİN ölümle tehdit ettiği ve uzun süredir Azerbaycan’da yaşayan şarkıcı Çelik’in, Seray Sever’le ilgili söylediği “Sussun yoksa ayakkabıları anlatırım” sözlerine genç oyuncudan yanıt geldi: “Allah, Çelik’e acil şifalar versin. Akıl sağlığı yerinde olsa böyle bir açıklama yapmaz. Ben işime gücüme bakıyorum. Ben şu anda bu konuyu ciddiye alıp cevap vermem. Asılsız, saçma bir konu. Muhatap olacağım bir konu yok. Buket benim arkadaşım, istiyorsanız onunla konuşun. Ayakkabı meselesi de neyse açıklasın. Varsa bir şey açıklasın. Yok ki öyle bir şey. Pazartesi günü basın açıklaması yapmayı düşünüyorum, avukatımla görüşüyorum.”

Çelik, Seray Sever’in eski eşi Buket Saygı’ya söylediklerinin canını çok sıktığını belirterek “Eğer bu haberler üzerine tek kelime ederse ona ayakkabılardan bahsederim. O mesajımı alır. Evet, bu tam olarak bir tehdit. Yaptıklarına tahammül edebilecek durumda değilim, ezer geçerim” demişti.






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