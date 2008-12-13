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Allah Atatürk'ü Hülya'dan korusun

Ünlü sanatçı Zeki Alasya, programındaki soruları nedeniyle Hülya Avşar'ı topa tuttu.

13 Aralık 2008 02:00

Ünlü sanatçı Zeki Alasya, programındaki soruları nedeniyle Hülya Avşar'ı topa tuttu.

Avşar'ın programını izlediğini söyleyen Alasya Hafta Sonu dergisine konuştu: "Konuğu Atatürk'ün manevi kızı Ülkü'ydü. Ona 'Atatürk sigara içer miydi?' diye sordu. Ülkü Hanım da, 'İçerdi' dedi. Dehşete kapıldım! Orada olsam 'Yuh!' diyeceğim..." Alasya, Avşar'ın ikinci sorusuna da bir hayli kızdığını ifade etti: "Atatürk'ün dış politakayla ilgili düşünceleri neydi?' diye sordu. Atatürk öldüğünde beş yaşında olan birine soruyor bu soruları! Çok acı, çok şaşırtıcı... Bu işler bu kadar basitleştiyse, bu kadar ayağa düştüyse, Allah Atatürk'ü ve Atatürkçüleri korusun yarabbi! Yanlışlara düşülmesi için hazır ve nazır bekleyen bu tip insanlar varken, 'Atatürk'ü koruma kanunları' geçerli olmalı kardeşim!"

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