Alkolün panzehiri bulundu mu?

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde (UCLA) Amerikalı ve Çinli bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, anti-alkol hapına doğru ilk önemli adımı attı. Henüz farelerde test edilme aşamasında olan ve hap olarak tüketilebilen enzimler alkolün kanda çözülmesini hızlandırıyor. Söz konusu hap, insan karaciğerinin işlevini taklit ediyor.

Cumhuriyet'te yayınlanan habere göre, enzimli parçacıklar alkolle birlikte alındığında koruyucu etki yaparken, alkol alımından sonra aşılandığında iyileştirici etki yapıyor. Ne var ki araştırmalar henüz yolun başında olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar tedavinin olası riskleri ve yan etkileri ve insanda kullanılabilirliği hakkında şimdilik bir şey söyleyemediler.

Yeni nano parçacıklar, bilim insanlarının, birbirine bağladıktan sonra plastiğimsi bir kılıfa yerleştirdikleri iki enzimden oluştuğu belirtiliyor. Araştırmacılar bunun için bedenin enzimleri çok ender olarak tek başlarına çalıştırmasını örnek almış. Bu biyokatalizörlerin çoğu bir gruba ya da birbirleriyle iletişim halinde olan çeşitli enzimlerden oluşan bir zincire dahil. İlk enzimin ürün genelde bir sonrakine iletilir ve böylece kayıp en düşük düzeyde kalır. Ya da çiftlerden biri ana görevi üstlenirken, diğeri de bu süreç sırasında ortaya çıkan zehirleri zararsız hale getiriyor olabilir. İşte bilim insanları bu prensipten, alkolü indirgeyen parçacıklar üretiminde yararlanmış.

İlk deney tamamen sarhoş farelerde başarılı olmuş. Nano parçacıklar kimi farelere alkolle birlikte verilirken, diğer bir gruba daha sonra aşılanmış. Araştırmacılar iki grupta da pozitif etkiler izlemişler. Nano parçacık aşılanan fareler, diğerlerine göre bir ila iki saat daha önce ayıldıkları gibi kanlarındaki alkol seviyesi de daha hızlı düşerek üç saat içinde yüzde otuz beş azalmış. Oysa aşılanmamış farelerde alkol seviyesi yüzde on bile azalmamış. Ancak sistemin klinik deneylerde test edilebilmesi için iyileştirilmesi gerekiyor. Mesela alkolün indirgenmesi sırasında ortaya çıkan bir yan ürün olan asetaldehiti etkisiz hale getirmesi isteniyor. Bu madde alkol tüketiminden sonra ortaya çıkan rahatsızlık verici semptomlardan sorumlu tutulduğu gibi yoğun oranda bulunduğu zaman da karaciğer ve böbreklere zarar veriyor. Bilim insanları yeni ilacın daha çok akut alkol zehirlenmelerinde kullanılabileceğini düşünüyorlar.