Alkolün azı rahatlatıyor

Az ya da ölçülü alkol rahatlatıyor, fazlası ise uyuşturuyor ve endişeyi artırıyor.



"Alcoholism" dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırma sonucunda, az ya da ölçülü alkol almanın beyinde endorfin (ağrıyan dokularda ağrının azalması için beyin dokuları tarafından üretilen, sinirleri uyuşturan hormon) üretimini artırdığı ortaya çıktı.



Fransız Le Figaro gazetesindeki habere göre, Kanada'daki Mac Gill Üniversitesi'nden Christina Gianoulakis ve ekibi, bazı farelere iğneyle serum fizyolojik bazılarına dozu giderek artacak şekilde alkol verdi. Araştırmacılar daha sonra ileri bir teknikle beyindeki endorfin oranını ve diğer kimyasalları ölçtü.



Araştırmacılar, düşük ve ölçülü dozda alkolün beyinde endorfinin salgılanmasını artırdığını, bu durumun yüksek dozda alkol için geçerli olmadığına dikkati çekti. Endorfin artışının rahatlık hissini, endişenin azalmasını ve iyi hissetmeyi açıkladığını belirten araştırmacılar, yüksek dozdaki alkolünse hipnotik etki yarattığını ve daha çok endişeyi artırdığını vurguladı.

