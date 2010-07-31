Alkolsüz şarap geldi

T24- Almanya'da üretilen ve İran'da ''Helal Kevser Wine'' markasıyla satılan alkolsüz şaraplar Antalya'da piyasaya sunuldu

Alkolsüz şarabın ithalatçısı Asmabağ Şirketi, alkolsüz şarabı, Antalya Dedeman Otel'de düzenlenen bir toplantıda gazetecilere tanıttı. Asmabağ Şirketi'nin Türkiye İthalat ve İhracat Sorumlusu Eren Serbest, bir çok ülkede alkolsöz şarap üretildiğini, ancak Almanya'dan ithal edilerek, Türkiye'de ''Asmabağ'' markasıyla piyasaya sunulan şarabın normal alkollü şarap tadında ve resveratrol 'Bir çeşit antioksidan madde) oranının diğer şarap türlerinden yüksek olduğunu belirtti. Serbest, alkolsüz şarabın hammaddesi olan üzümün sağlığa iyi geldiği belirtilen resveratrol yönünden zengin olan Fransa'nın Bourgogne bölgesinden geldiğini ifade etti. Serbest, Almanya'da küpte 8 ay bekletilen şarabın daha sonra, özel bir yöntemle alkolünün damıtıldığını ve normal bir şarap gibi tadının değişmediğini açıkladı. Asmabağ şaraplarında resveratrolün yüksek olmasının sağlık açısından önemli olduğunu söyleyen Serbest, resveratrolün kansere, kalp ve damara, deri kanserine ve gözlere iyi geldiğini kaydetti. Şirket Direktörü Kübra Güler ise alkolsüz şarabın sadece muhafazakar kesime hitap etmediğinin altını çizerek, sağlık yönünden yararlı olan alkolsüz şarabı herkesin içebileceğine işaret etti. Güler, alkolsüz şarabın kırmızı, beyaz, pembe ve köpüklü olmak üzere 4 çeşitte piyasaya sürüldüğünü ve şarapların şişesinin 27 ile 36 lira arasında satılacağını sözlerine ekledi.



