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Yaşam

Alkolmetre üflemeyene 2 bin TL ceza

Alkolmetre üflemeyene 2 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulacak

26 Temmuz 2013 14:56

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle alkolmetre üflemeyene 2 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulacak.
 
TBMM Genel Kurulu'nda 24 Mayıs'ta görüşülerek Haziran ayında resmi gazetede yayımlanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişikliklere gidildi.

Geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarındaki istatistiksel verilerin dikkate alınarak hazırlandığı belirtilen yasada, değişikliğe uğrayan maddelerin başında alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak yer aldı.


Ruhsat sahibine de ceza


Buna göre; ehliyetsiz sürücüye 1407 lira ceza kesilirken, kullandığı aracın ruhsat sahibi farklı kişi ise araç sahibine aynı miktarda para cezası uygulanacak. Ehliyetsiz araç kullananlara ilkinde 1 aydan 2 aya kadar, ikincisinde ise 2 aydan 3 aya kadar hapis cezası verilebilecek.


Alkol ve uyuşturucuda büyük değişiklik


Alkolmetre üflemeyene 2 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulacak. Sürücünün ehliyeti yanında değil ise araç trafikten men edilecek. Otomobillerde 0.50 promil ile yakalananlar 700 lira para cezası ve 6 ay ehliyete el koyma ile karşı karşıya kalırken, 5 yıl içinde ikinci defa yakalananlar ise 877 lira para cezası ile ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak. Yine 5 yıl içinde 3'üncü kez yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullananlar bu kez 1407 lira para cezası öderken, 5 yıl ehliyetlerini göremeyecek.


Direksiyonda 1.00 promile gözaltı


Yeni yasayla birlikte 1.00 promil ve üzerinde alkollü olanlar gözaltına alınarak en yakın polis merkezine götürülecek. Burada işlemleri tamamlanan sürücülere 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenebilecek. Kontrollere uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere ise 3600 lira para cezası ile 5 yıl ehliyetten men cezası uygulanacak.


Ehliyeti tekrar almak zorlaşacak


Alkollü araç kullanılması nedeniyle 5 yıl içinde ehliyetine ikinci kez el konulanlar usul ve esaslarının İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulacaklar. Ehliyeti 3 kez ya da daha fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulacaklar.


'Borcu yoktur' yazısı isteniyor


Yeni yasaya göre alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetleri geçici olarak geri alınanların bekleme sürelerinin sonunda Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Yani sürücülerin ehliyetlerini teslim almaları için trafik idari para cezası olmadığına dair vergi dairesinden 'borcu yoktur' belgesini ibraz etmesi istenecek.

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