Alkollü yakalandı, kendini böyle savundu: 2-3 bira içmişim, yakaladınız çok güzel; ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan 2 promil alkollü sürücü, polislere "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

Polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, sürücü Şahin A.'ya alkol testi yaptı.

2 promil alkollü olduğu tespit edilen Şahin A. "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek polislere tepki gösterdi.



Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ehliyetine 6 ay el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı.