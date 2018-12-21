Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

ANKARA\'da alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali D.,\'nin kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edilen Ali D.\'nin 1.47 promil alkollü çıktığı belirlendi.

Kaza, Keçiören İlçesi\'nde sabaha karşı meydana geldi. Fatih Caddesi\'nde Kalaba istikametine seyir halinde olan Ali D. idaresindeki 06 REU 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A.\'nın kullandığı 10 ADD 899 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 10 ADD 899 plakalı otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı. Kaza nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen Ali D.\'nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu tespit edildi. Ali D., polis tarafından yapılan alkol testinde 1.47 promil alkollü çıktı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir şeridi ulaşıma kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ağır hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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