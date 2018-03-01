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Alkollü traktör sürücüsü polisten kaçarken birçok araca çarptı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu için polisten traktörüyle kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, park halindeki araçlara çarparak zarar verdi

01 Mart 2018 22:44

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu için polisten traktörüyle kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. O anlar, bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Yılmazlar Mahallesi Yalova Sokak\'ta bugün saat 14.30\'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, alkollü olan ve kimliği öğrenilemeyen traktör sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polisten kaçmaya başladı. Bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, sürücü, kullandığı traktörle, park halindeki bir minibüs, bir otomobil ve bir motosiklete çarparak maddi hasara yol açtı. Yakalanan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görgü tanıkları yaşananları, \"Yan sokaktan bir traktör geldi. Yoldan geçemeyince bir minibüs, bir otomobil ve motosiklete çarparak yola devam etmek istedi. Gürültüyü duyan vatandaşlar, işyerlerinden çıkarak bu kişiye müdahale etti. Vatandaşların ve polislerin müdahalesi ile sürücü etkisiz hale getirildi\" diyerek anlattı.

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