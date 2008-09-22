Alkollü trafik kazalarında birinci olduk!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'nin Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini de içeren 53 ülkenin sağlık sorunlarıyla ilgili hazırladığı raporda Türkiye, alkol tüketimi açısından sondan üçüncü olmasına rağmen, alkolle ilişkili trafik kazalarında birinci sırada yer aldı.



Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmi Zengin, DSO Avrupa Bölge Ofisi'nin yayınladığı "2008 Avrupa'da Sağlık Atlası" raporunda, Avrupa Bölge Ofisi'nin çalışma alanına giren Kafkasya ve Orta Asya'daki toplam 53 ülkenin sağlıkla ilgili bilgilerinin değerlendirildiğini söyledi.



Zengin, raporda, Türkiye'nin alkol tüketimi bakımından son sıralarda olmasına rağmen alkolle ilişkili trafik kazalarında birinci sırada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu üzücü durum ülkemizde alkolün kontrolsüz bir biçimde alındığının ve alkol etkisindeyken direksiyona geçildiğinin önemli bir göstergesidir. Alkollü olarak araç kullanma cezaların artırılması ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla önceki yıllara oranla önemli ölçüde azaldı. Buna karşın DSÖ'nün raporu, bu konuda oldukça gerilerde olduğumuzu gözler önüne seriyor. Denetimlerin daha da artırılması gerekir."



Sigara içenler bakımından da Türkiye'nin Ukrayna, Rusya, Arnavutluk, Ermenistan gibi ülkeleri takiben 9. sırada olduğunu dile getiren Zengin, "Ölümlü iş kazalarında 8, bebek ölümlerinde 8, doktor sayısı bakımından sondan 3, diş hekimi sayısı açısından sondan 11'inci sırada, hemşire sayısı açısından ise en sonda yer alıyoruz. Bunlar ülkemiz için iç açıcı rakamlar değil." diye konuştu.



Raporda, Türkiye hakkında ilk dikkati çeken durumun sağlıkla ilgili verilerin eksikliği olduğunu ifade eden Zengin, "Örneğin ölüm nedenleri, hastalıklar, obezite ile ilgili verilerimiz raporda görülmüyor. Veri eksikliği sebebiyle bu alanlarda diğer ülkelerle karşılaştırma yapamadığımız gibi ülkemizin sağlık alanında planlama yapması, dolayısıyla etkili bir sağlık sistemi kurması da oldukça zorlaşıyor." dedi. Zengin, sağlıktaki yatak sayısı bakımından da Türkiye'nin 52. sırada olduğunu, sıralamada Türkiye'yi Andora'nın takip ettiğini de belirtti

