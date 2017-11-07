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Alkollü sürücünün çarptığı taksinin şoförü öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkıp yön levhasına vuran taksinin sürücüsü Serdar Kırkmalı hayatını kaybetti

07 Kasım 2017 16:01

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkıp yön levhasına vuran taksinin sürücüsü Serdar Kırkmalı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.Ü.\'nün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, bugün sabah 07.00 sıralarında Anadolu Caddesi  Evka -2 yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Çiğli yönüne seyir halinde olan evli ve iki çocuk babası Serdar Kırkmalı yönetimindeki 35 FP 470 plakalı taksiye, H.Ü.\'nün kullandığı 35 HTH 90 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yön levhasına vurdu. Hurdaya dönen araçta sıkışan Kırkmalı, yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri Kırkmalı\'nın cansız bedenini, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında araçtan çıkarabildi. Bir dönem Çiğli Belediyespor\'da amatör olarak futbol oynayan Serdar Kırkmalı\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ü.\'nün, 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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