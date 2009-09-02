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Yaşam

Alkollü sürücünün aracı duracak!

Otomobil firmaları alkollü sürücünün kontağını kilitleyen sistem üzerinde çalışıyor

02 Eylül 2009 03:00

Otomobil firmaları alkollü sürücünün kontağını kilitleyen sistem üzerinde çalışıyor

Japon otomobil firmasıToyota, sürücünün alkol seviyesi yüksekse aracın kontağını kilitleyen bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Şirkette yapılan açıklamada, bir dijital kamerayla birlikte nefesteki alkol oranını ölçen bir el cihazından oluşan sistemin, alkol miktarını tespit ettiği ve sürücünün tanınması için fotoğrafını çektiği belirtildi.

Alkol testi pozitif çıkarsa, sistem, tespit edilen alkol seviyesine göre sürücüyü uyarıyor veya aracın kontağını kilitleyerek hareketini engelliyor.

Kamyon üreticisi Hino Motors ile sistemin denemelerini yapan Toyota şirketi, teçhizatı yakında özel şirketlere ve hükümete ait bazı otomobil ve kamyonlara yerleştirecek. Cihaz, sürücünün alkol seviyesi normalden yüksek çıkarsa yetkilileri de uyaracak.

Bir başka Japon otomobil üreticisi Nissan da benzer bir cihaz üzerinde çalışıyor.

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