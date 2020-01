Alkollü sürücüden mahkemede ilginç savunma

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde alkollü kullandığı otomobiliyle kaza yapıp, birlikte gezmeye çıktığı Doğukan Can Tanışan\'ın ölümüne, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman vatandaşı 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz\'un 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Kunduz, duruşmadaki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu belirtip, gençlerin \"\'Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?\" dediler. \'Tamam\' deyip, gaza bastım. Hatırladığım kadarıyla kilometre 160-170\'e kadar çıktı. Bu sırada birden kavşağa girdiğimizi fark edip, şaşırdım. Otomobili, toparlayamadan kavşağa girdim, takla attık\" dedi.

3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrularak takla atıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan öldü, kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı.

2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz, tutuklandı. Kunduz, hakkında \"Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\" suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan ve babası Muzaffer Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü Yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı.

\'AĞABEY CANLI YAYIN YAPIYORUZ, HİGH SPEED YAPAR MISIN?\'

Savunmasını avukatı ile birlikte yapmak istediğini ve ek süre talebinde bulunmayacağını belirten sanık Ali Osman Kunduz, şunları söyledi:

\"Almanya\'nın Münih şehrinde kamyon şoförlüğü yapıyordum. Kazadan bir gün önce ağabeyim ile Bodrum\'a tatile geldim. Kazanın yaşandığı gece 2-3 duble rakı içip, otelden ayrılmıştım. Saat 01.00 sıralarında otomobilimi park ettiğim sahile gittim. Bu sırada otomobilimin yakınında 7-8 gencin oturduğunu fark ettim. İsminin daha sonradan \'Oğuzhan\' olduğunu öğrendiğim genç, \'Ağabey, otomobilin yabancı plakalı mı?\" diye sordu. Ben de \'Yabancı, Münih plakalı\" diye cevap verip, ona otomobilimi anlattım. Otomobilin etrafında dolandı. Bir süre sonra bana, \"Ağabey arabayla bir tur atalım mı?\" dedi. Kabul ettim. Bunun üzerine Oğuzhan arabanın ön sağ koltuğuna bindi. Ben o arada şişenin dibinde kalan rakıyı da içmiştim. Oğuzhan, diğer arkadaşlarını da çağırdı. Önce Batuhan, ardından da Doğukan gelip, arka koltuğa bindiler. Otomobille dolaşmaya başladık. \'Gümbet-Bodrum merkez turu yapalım\' dediler. Kırmadım, Gümbet\'e gittik. Saat geç olmuştu. Otelde ağabeyimin beni beklediğini söyleyerek \"dönelim\" dedim. Biraz daha dolaşmak istediler, ancak kabul etmedim. Otele dönmek üzere yola çıktım. Dönüş yolunda da herkes otomobilde yine aynı koltuklarına oturmuştu. Yoldayken Oğuzhan ve arkadakilerden biri, \'Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?\' dediler. \'Tamam\' deyip, gaza bastım. Hatırladığım kadarıyla kilometre 160-170\'e kadar çıktı. Bu sırada birden kavşağa girdiğimizi fark edip, şaşırdım. Otomobili, toparlayamadan kavşağa girdim, takla attık.\"

\'KÖPEĞE BAKINCA KONSANTRASYONUMU KAYBETTİM\'

Kaza anında kendisinin ve Oğuzhan Önel\'in emniyet kemerlerinin takılı olduğunu da anlatan Kunduz, \"\"Oğuzhan, arkada oturan Batuhan ve Doğukan\'a, \'Emniyet kemerinizi takın\" demişti ancak takıp, takmadıklarını görmedim. Kazanın meydana geldiği kavşakta neredeyse hiç ışıklandırma yoktu. Hatırladığım kadarıyla yağmur yoktu. Yollar ıslak değildi. Kaza anlattığım şekilde meydana geldi. Kaza öncesinde, yolun sağ tarafından bir köpeğin aracımın üzerine doğru geldiğini fark ettim ancak, tam olarak çıkmamıştı. Bir an ona baktım. Konsantrasyonumu kaybettim. Tekrar yola döndüğümde, kavşak karşıma çıktı. O günden sonra, içkiye tövbe ettim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum\" dedi.

200 KİLOMTER HIZ YAPTIĞI İDDİASI

Duruşmada sık sık söze giren sanık Kunduz\'un annesi Döne Kunduz, mahkeme heyeti tarafından dışarıya çıkarıldı. Ardından kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Önel\'in ifadesi alındı. Kunduz\'un otomobili kullanırken hızının hatırladığı kadarıyla 100-120 km civarında olduğunu belirten Önel, \"Sahildeyken Kunduz, bize otelde alkol aldığını söylemişti. Bu nedenle alkollü olduğunu biliyorduk. Bodrum Barlar Sokağı\'na gidip, burada bir süre otomobille gezdik. Gümbet\'ten geri dönüşe geçtiğimiz sırada otomobili kullanan Kunduz\'un bacaklarının arasında bir bardakta rakı olduğunu gördüm. Rakıyı içmeye başladı. Bu sırada otomobilin hız ibresinin 200\'e ulaştığını gördüm. Bitez akıllı kavşağına gelmeden önce, frene bastı. Hız 180 kilometreye kadar düştü. Ancak, kavşağa çok süratli girdiği için toparlayamadı, takla attı. Sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum\" diye konuştu.

3 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Kunduz\'un avukatının tahliye ve olay yerinde keşif yapılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, kazadaki diğer yaralı Batuhan Tanışan\'ın ifadesinin alınması, dosyada bulunan tüm teknik raporlar ve görüntü kayıtları ile birlikte dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Daire Başkanlığı\'na gönderilerek sanığın kusur durumu hakkında rapor alınmasına ve yüklenen suç vasfı, yasanın eyleme öngördüğü ceza, tutuklulukta geçen makul süre gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ANNENİN FERYADI

Duruşma çıkışında anne Hanım Tanışan yaşananlara tepki gösterip, \"İkizlerimden Doğukan\'ı kaybettim, Batuhan da tedavi altında tedavi süreci devam ediyor. Başka Doğukanlar ölmesin, annelerin canı yanmasın, adalet yerini bulsun. İnsanlar alkol alıp da keyfi araç kullanmasın, gençlerimizin canı yanmasın. Anne, baba olarak sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz\" dedi.

