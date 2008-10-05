T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alkollü sürücü polisleri bile şaşırttı

Polisle girdiği kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücü için yapılan ölçümün sonucu polisleri bile şaşkına çevirdi.

05 Ekim 2008 03:00

Polisle girdiği kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücü için yapılan ölçümün sonucu polisleri bile şaşkına çevirdi.

Zonguldak’ın Ereğli ile Alaplı İlçeleri arasındaki yolda trafik kontrolü yapan polis, Alaplı’dan Ereğli yönüne giden otomobilin sürücüsünü tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına rağmen yoluna devam eden sürücü, kısa süren kovalamaca sonunda Ereğli Potbaşı Mahallesi’nde yakalandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı alkol testinde sürücü Ş.A.’nın 400 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada Ş.A.’nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, otomobilinin de muayenesinin bulunmadığı anlaşıldı. İşlem yapılmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü polise direndi. Polisten kendisini bırakmalarını isteyen Ş.A., otomobilinin kurtarıcı ile parka çekilmesine de karşı çıktı. “Ben kurtarıcıya da mı para vereceğim” diye çıkıştı. Ancak alkollü sürücünün otomobili kurtarıcıya yüklenerek araç parkına çekildi. Karakola götürülen sürücüye de “alkollü araç kullanmak” ve “evrak eksikliği” nedeniyle 1000 YTL para cezası uygulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24