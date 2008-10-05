Alkollü sürücü polisleri bile şaşırttı

Polisle girdiği kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücü için yapılan ölçümün sonucu polisleri bile şaşkına çevirdi.



Zonguldak’ın Ereğli ile Alaplı İlçeleri arasındaki yolda trafik kontrolü yapan polis, Alaplı’dan Ereğli yönüne giden otomobilin sürücüsünü tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına rağmen yoluna devam eden sürücü, kısa süren kovalamaca sonunda Ereğli Potbaşı Mahallesi’nde yakalandı.



Trafik ekiplerinin yaptığı alkol testinde sürücü Ş.A.’nın 400 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada Ş.A.’nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu, otomobilinin de muayenesinin bulunmadığı anlaşıldı. İşlem yapılmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü polise direndi. Polisten kendisini bırakmalarını isteyen Ş.A., otomobilinin kurtarıcı ile parka çekilmesine de karşı çıktı. “Ben kurtarıcıya da mı para vereceğim” diye çıkıştı. Ancak alkollü sürücünün otomobili kurtarıcıya yüklenerek araç parkına çekildi. Karakola götürülen sürücüye de “alkollü araç kullanmak” ve “evrak eksikliği” nedeniyle 1000 YTL para cezası uygulandı.

