Alkollü sürücü otomobile çarptı, 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da direksiyon kontrolünü yitiren 2.88 promil alkollü, 33 yaşındaki Hüseyin Karasoy\'un kamyoneti çarptığı, otomobilin sürücüsü 62 yaşındaki Niyazi Kocaköse öldü.

Kaza, Yalıçiflik Mahallesi yakınlarında, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Karasoy, yönetimindeki 48 VY 063 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirince Niyazi Kocaköse yönetimindeki 48 TD 147 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet sürücüsü Karasoy durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Kocaköse\'nin öldüğünü belirledi. Otomobilden fırlayarak ağır yaralanan 30 yaşındaki Güler Demir ise, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayı duyarak gelen Kocaköse\'nin kızı Necla Kocaköse ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Kamyonet sürücüsü Karasoy, ambulansı beklerken, ölen Kocaköse\'nin yanına giderek elinden tutarken. \"Ağabey ne olur dayan, ambulans geliyor, ölme ağabey\" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

MUCURLU YOLA TEPKİ

Kazadan sora Yalıçiftlik Mahallesi sakinleri gelerek yolu trafiğe kapattı. Ölen Kocaköse\'nin yeğeni Mehmet Ateş, \"Bu yol 6 aydır yapılmadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5 gün önce yolu güya yaptı. Mucuru döktü gitti. Burada \'Çok kazalar olacak, böyle yolmaz\' dedik dinletemedik. Dayım öldü, bu kazalar \'geliyorum\' dedi. Bu çağda böyle yol olur mu? Yolun üstüne mucuru dök, insanları ölüme gönder\" diyerek tepki gösterdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Karasoy\'un 2.88 promoil alkollü olduğu ortaya çıktı. Savcının \"Kendisine gelsin ondan sonra ifadesini alın\" dediği Karasoy sabah sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Ehliyetine 6 ay el konulan Karasoy\'a 876 TL idari para cezası kesildi. Kocaköse\'nin otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan cesedi, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

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