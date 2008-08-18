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Yaşam

Alkollü sürücü katliam yaptı

İzmir'de, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, düğün çıkışı evlerine gitmek için yol kenarında yüreyen bir grubun arasına dald

18 Ağustos 2008 03:00

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, düğün çıkışı evlerine gitmek için yol kenarında yüreyen bir grubun arasına daldı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi yaşamını kaybetti.
Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Subaşı Beldesi Osman Dirik Parkı karşısında meydana geldi. Torbalı'dan Tire yönüne giden, 312 promil alkollü sürücü 49 yaşındaki Mehmet Koyuncu yönetimindeki 35 M 6556 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, düğün çıkışı yol kenarında yürüyerek evlerine dönmekte olan bir grubun arasına daldı. Kazada otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Güler Akpınar, 56 yaşındaki İsmihan Akpınar, 7 yaşındaki Osman Akpınar, 29 yaşındaki Nazmiye Caner ve 10 yaşındaki Mehmet Ali Caner olay yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan alkollü sürücü Mehmet Koyuncu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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