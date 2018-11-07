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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Ali Ö

07 Kasım 2018 12:53

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, Ali Ö. (44) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araca kullanılamaz hale gelirken, yaralanan Ali Ö.\'nün 1.85 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi- Bursa Karayolu Karsak Boğazı mevkiinde meydana geldi. Ali Ö. yönetimindeki 16 GF 124 plakalı otomobil, Orhangazi\'den Bursa yönüne giderken, kontrolden çıkarak kavşaktaki bariyerlere çarptı. Kazada Ali Ö. yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. 
Ali Ö.\'yü araçtan, yoldan gecen diğer araçların sürücüleri çıkardı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ardından Ali Ö., Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ölçümde, Ali Ö.\'nün 1.85 promil alkollü olduğu belirlendi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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