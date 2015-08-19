Alkollü pilota 6 ay hapis cezası

Norveç mahkemesi, sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen bir yardımcı pilota 6 ay hapis cezası verdi.

Norveç-Girit seferinde önce alkol alan ve kanında normal sınırın 7 katı alkol bulunan yardımcı pilot, Norveç mahkemesi tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 38 yaşındaki pilotun cezası, suçlamaları kabul ettiği için 6 aya düşürüldü.

Aynı uçağın pilotunun da test sonucu normal sınırın 2 katı alkol bulunduğu tespit edilmiş, pilot gözaltına alınmış ve duruşma tarihi olarak 17 Eylül belirlenmişti.

Uçakta bulunan diğer 2 mürettebat da yine sınırın üzerinde alkollü bulunmaları nedeniyle 45 ila 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.