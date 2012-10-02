Alkollü pilot uçağı düşürdü

Rusya'da izinsiz olarak havalanan pilot uçağı düşürdü. Yapılan müdahale sırasında pilotun alkollü olduğu tespit edildi.

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği rakamlara göre, bir haftada Moskova'da 750'nin üzerinde alkollü sürücü trafik ekiplerine yakalandı. Ayrıca alkollü sürücülerden kaynaklanan 63 şiddet olayının meydana geldiği belirtildi.

Krasnodar bölgesinde solo uçuş amacıyla izinsiz olarak havalanan pilotun, uçağın kontrolünü kaybederek Rusya'nın Karadeniz kıyısına 500 metre uzaklıkta düştüğü bildirildi.

Krasnodar bölge savcılığından yapılan açıklamada, pilotun sağ olarak kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Savcılık, yapılan ilk tespitlerde pilotun aşırı alkolün etkisinde olduğunu belirtti.

Rusya alkollü sürücülere çözüm arıyor

Rusya'da iki hafta önce alkollü bir sürücünün otobüs durağına çarpması sonucu 7 sivilin hayatını kaybetmesi, ülkede alkollü sürücülere yönelik ağır cezalar uygulanmasını gündeme getirmişti.

Ayrıca alkollü sürücülerden kaynaklanan 63 şiddet olayının meydana geldiği belirtildi.

Polis yetkilileri 2012'nin 8 ayında trafikte 7 bin 141 alkollü sürücünün tespit edildiğini açıklarken, bu nedenle 152 trafik kazasının meydana geldiği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin de, daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yakın dönemde Rus meclisine bu yönde bir yasanın getirilmesi bekleniyor.

Araçlara alkol kilidi önerisi

Alkollü sürücülere yönelik çözüm arayışında ilginç bir öneri ise araçlara alkol kilidi takılması önerisi oldu.

Öneri dikkate alınır ve uygulanabilir bulunursa araçlara takılacak bir cihaz ile sürücünün alkollü olup olmadığı otomatik olarak tespit edilecek.