THY: Alkollü pilot görevden alındı

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul-Lüksemburg seferini yapacak uçağın kaptan pilotunun, "Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrolü Prosedürü" uyarınca yapılan testte alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine uçuştan alındığı bildirildi.

THY Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, Atatürk Havalimanı'ndan Lüksemburg'a hareket etmeye hazırlanan TK-1353 sefer sayılı THY uçağının kaptan pilotuna, "Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrolü Prosedürü" uyarınca alkol ve madde testi yapıldı.



Test sonucunda, ismi açıklanmayan kaptan pilotun alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine kaptan pilot uçuştan alınarak, yerine başka bir pilot görevlendirildi.



THY'nin alkollü olduğu tespit edilen kaptan pilot hakkında soruşturma başlattığı da bildirildi.

THY Basın Müşaviri Ali Genç, konuyla ilgili olarak "Yapılan denetim sonucunda pilotumuz alkollü tespit edildi. Bunun üzerine uçuş ekibi değişti. THY olarak pilot hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.