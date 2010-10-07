Alkollü Ozan Güven kaza yaptı

T24

SUÇU ARKADAŞININ ÜSTÜNE ATTI



BENİ SEVMİYOR MUSUN?

Trafikte zigzaglar çizerek giden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Ozan Güven, Etiler'de yolun karşı tarafındaki kaldırıma süratle çarptı. İlk müdahaleyi yapan ve ünlü oyuncuyu araçtan çıkarmak için çabalayan Süper Starlife ekibi neye uğradığını şaşırdı.Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle panikleyen ve "Aracı ben kullanmadım. Arkadaşım Hasan kullandı." diyen ünlü oyuncu Ozan Güven, polisin "Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı belli olur." demesiyle çark ederek kazayı kendisinin yaptığını kabul etti.Alkolmetreye üflememek için polislere direnen ve "Sen beni sevmiyor musun?" diyerek polis memuruna konuşan Ozan Güven, büyük uğraşlar sonucunda üflediği alkolmetrede 261 promil alkollü çıktı. Yüsek alkollü bir şekilde kaza yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu. Ozan Güven kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.