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Alkollü Ozan Güven kaza yaptı

Yüksek alkol alan oyuncu Ozan Güven, direksiyonun başına geçince kaza kaçınılmaz oldu...

07 Ekim 2010 03:00

T24 - Arnavutköy'deki bir çorbacıdan yüksek alkollü bir şekilde çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu Ozan Güven aldığı alkole rağmen direksiyonun başına geçince olanlar oldu. ayakligazete.com'un haberine göre direksiyon başında uyuya kalan ünlü oyuncu kaza yapınca şoka girdi.



SUÇU ARKADAŞININ ÜSTÜNE ATTI 



Alkollü Ozan Güven kaza yaptıTrafikte zigzaglar çizerek giden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Ozan Güven, Etiler'de yolun karşı tarafındaki kaldırıma süratle çarptı. İlk müdahaleyi yapan ve ünlü oyuncuyu araçtan çıkarmak için çabalayan Süper Starlife ekibi neye uğradığını şaşırdı.

Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle panikleyen ve "Aracı ben kullanmadım. Arkadaşım Hasan kullandı." diyen ünlü oyuncu Ozan Güven, polisin "Mobese kameralarından kazayı kimin yaptığı belli olur." demesiyle çark ederek kazayı kendisinin yaptığını kabul etti.


BENİ SEVMİYOR MUSUN?

Alkolmetreye üflememek için polislere direnen ve "Sen beni sevmiyor musun?" diyerek polis memuruna konuşan Ozan Güven, büyük uğraşlar sonucunda üflediği alkolmetrede  261 promil alkollü çıktı. Yüsek alkollü bir şekilde kaza yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu. Ozan Güven kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. 



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