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Yaşam

Alkollü koca, eşini döverek öldürdü

Adana'nın Ceyhan İlçesi’nde evine alkollü gelen TIR şoförü Suat Zat, tartıştığı eşi Özgül Zat’ı döverek öldürdü.

18 Ekim 2008 03:00

Adana'nın Ceyhan İlçesi’nde evine alkollü gelen TIR şoförü 38 yaşındaki Suat Zat, tartıştığı eşi 34 yaşındaki Özgül Zat’ı döverek öldürdü.

Dün gece Mercimek Beldesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Suat Zat, aşırı alkollü evine geldi. 3 çocuk annesi Özgül Zat, iddiaya göre alkollü eve geldiği için eşiyle tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre tartışma sırasında Suat Zat, eşini bir otomobile zorla bindirerek evden götürdü. Yaklaşık 1 saat sonra eve gelen Zat, eşini otomobilden sürükleyerek çıkardı. Bunu fark eden komşuları jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Bu arada alkollü Zat, eşini eve bırakıp aynı otomobille kaçtı. Kısa sürede eve gelen jandarma, Özgül Zat’ın cesedini buldu. Kaçan zanlı da belde çıkışında yakalandı.

Adli tabip tarafından yapılan ön incelemede vücudunda morluklar bulunan ve dövülerek öldürüldüğü anlaşılan kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği bildirildi. Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilerken, zanlı koca Suat Zat'ın sorgusu sürüyor.

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