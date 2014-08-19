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Yaşam

Alkollü kadın kaldığı otelin camından düştü

Merve Ç. 1'nci kattaki odasının penceresinden önce kiremitle kaplı güneşi engellemek için yapılan çıkıntıya, ardından yola düştü

19 Ağustos 2014 13:40

Konya'da bir eğlence merkezinde çalışan 27 yaşındaki Merve Ç., kaldığı otelin 1'nci katındaki penceresinden belirlenemeyen nedenle yola düştü. 1.03 promil alkollü olduğu belirtilen ve yaralanan Merve Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 06.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde çalışan Merve Ç., bir kadın arkadaşıyla birlikte saat 04.00 sıralarında kaldığı otele geldi. Odasına çıkan Merve Ç. iddiaya göre burada bir süre alkol aldı. Merve Ç. daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle 1'nci kattaki odasının penceresinden önce kiremitle kaplı güneşi engellemek için yapılan çıkıntıya, ardından yola düştü.

Gürültüyü duyup dışarı çıkan otel görevlileri, kadının yola düştüğünü görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yolda bir süre ambulans bekleyen Merve Ç., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. "Benim bir şeyim yok" diyerek ambulansa da binmek istemeyen Merve Ç., otel çalışanlarının ikna etmesi üzerine ambulansa alınarak Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ezilmeler olduğu belirtilen Merve Ç.'nin yapılan testinde 1.03 promil alkollü olduğu saptandı.

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