Alkollü kadın, dans ederken 20 metrelik uçuruma yuvarlandı

Muğla’da, 51 yaşındaki Süreyya Özkal isimli kadın, piknik yapıp yemek yedikten sonra dans ederken alkollü olmanın etkisiyle dengesini kaybedip 20 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı.

Özkal'ın yanında bulunan arkadaşı 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Bölgeye Köyceğiz Belediyesi itfaiyesi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre bilinci kapalı olduğu gözlenen Özkal, ekiplerin kurduğu düzenek ile bulunduğu yerden halat ve sedye yardımıyla çıkarıldı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.