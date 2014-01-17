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Yaşam

Alkollü içkilerde uyarı mesajlarına düzenleme

Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

17 Ocak 2014 12:54

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), alkollü içki ambalajları üzerine konulacak uyarı mesajlarının ebatlarında düzenlemeye gitti.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu alkollü içki ambalajları üzerine konulacak uyarı mesajlarının ebatlarında yaptığı düzenleme ile 10 cl'den (dahil) daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alanı 7 santimetrekareden 6 santimetrekareye, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğunu 0,9 santimetreden 0,8 santimetreye, yüksekliği ise 0,8 santimetreden 0,7 santimetreye düşürdü.
     
Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uyarı mesajlarının uygulanmasında uyarı mesajı toplam alanı ve her uyarı mesajının ebatları belirlenen değerlerden küçük olmayacak. Dış ambalaj için toplam alan 30 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 2,5 santimetre, yüksekliği 2,2 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 2,2 santimetre olacak. 100 cl'den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alan 26 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 2 santimetre, yüksekliği 1,8 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 2,1 santimetre. 70 (dahil) - 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alan 18 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 1,6 santimetre, yüksekliği 1,5 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 1,7 santimetre.  50 - 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alan 14,0 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 1,6 santimetre, yüksekliği 1,5 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 1,7 santimetre. 35 - 50 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alan 11,0 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 1,3 santimetre, yüksekliği 1,2 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 1,4 santimetre. 20 - 35 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alan 9,5 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 1,2 santimetre, yüksekliği 1,1 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 1,2 santimetre. 10 - 20 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için toplam alan 9 santimetrekare, 1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu 1,2 santimetre, yüksekliği 1,05 santimetre, 2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı 1,1 santimetre olacak.

 

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