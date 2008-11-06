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Yaşam

Alkollü hırsıza ilginç ceza!

Trabzon'da, alkollüyken girdiği bir evden cep telefonu çaldıktan sonra kaçarken düştüğü çukurda yakalanan kişiye mahkeme, '5 ay 12 gün süreyle meyhaneye gitmeme' cezas

06 Kasım 2008 02:00

Trabzon'da, alkollüyken girdiği bir evden cep telefonu çaldıktan sonra kaçarken düştüğü çukurda yakalanan kişiye mahkeme, "5 ay 12 gün süreyle meyhaneye gitmeme" cezası verdi.

Trabzon'un Beşirli Mahallesi'ndeki bir binanın kalorifercisinin oturduğu daireye, açık olan kapıdan girerek, yatak odasındaki cep telefonunu alan S.B, kaçmaya çalışırken düştüğü bir çukurda polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu görülen S.B, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında açılan dava, Trabzon 4. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde karara bağlandı.

İfadesinde olay sırasında alkollü olduğunu, sokak zannederek evin içinden geçmek istediğini, daha sonra çıkmaz sokak olduğunu fark ederek geri döndüğünü belirten S.B, üzerinde yakalanan cep telefonunun kendisine ait olmadığını, ancak hırsızlık da yapmadığını savundu.

Kararını açıklayan hakim Ayşe Can, sanık S.B'nin, önce 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Daha sonra iyi hali göz önüne alınarak sanığın cezasının 6 aya indirildiğini ifade eden Can, S.B'nin cezasını, 5 ay 12 gün meyhaneye gitmemeye çevirdi.

Denetimli Serbestlik Şubesi ekipleri, S.B'nin, belirtilen sürede meyhaneye gidip gitmediğini kontrol edecek. S.B'nin, meyhaneye gitmesi halinde, cezası hapse çevrilecek.

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