Alkollü hırsız boş eve girdi



T24 - Bakırköy'de alkollü 2 zanlı, hırsızlık yapmak için girdikleri boş dairede polis ekiplerince gözaltına alındı.





A.A.'nın haberine göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde bir süredir kiraya verilmek üzere boş halde bekletilen daireden sesler gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısı açık dairenin banyosundaki H.K. (21) ve H.E'yi (25) gözaltına aldı.





Kartaltepe Polis Merkezinde ifadelerine başvurulan alkollü iki zanlının, “hırsızlık amacıyla girdikleri dairenin boş olduğunu görünce tuvalet ihtiyaçlarını gidermek istediklerini ve bu sırada gözaltına alındıklarını” söyledikleri öğrenildi.





Hırsızlık suçundan sabıkaları olduğu belirtilen zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.