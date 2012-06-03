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Yaşam

Alkollü hastaya bakmayan doktora 5 ay hapis

Hasan Ödecik’in alkollü olduğu gerekçesiyle tedavi edilmediği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı

03 Haziran 2012 12:47

Antalya’da üç yıl önce alkollü olduğu gerekçesiyle ambulansa alınmayan Hasan Ödecik’in ölümüyle ilgili davada, doktora 5 ay hapis cezası verildi.
 
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesinde üç yıl önce yaşamını yitiren Hasan Ödecik’in alkollü olduğu gerekçesiyle tedavi edilmediği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; 2 çocuk babası Hasan Ödecik 29 Mayıs 2009’da fenalaştı.

Almanya’da, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sınırdışı edilen Hasan Ödecik’emüdahale etmek için olay yerine giden 112 Acil Servis ambulansındaki Dr. Nejdet Güloğlu, iddiaya göre, “Çok alkol kokuyor, üzerine su dökün ayılsın, ben bunu alamam” diyerek müdahale etmedi.

Ödecik, kaldığı pansiyonda beyin kanamasından ertesi sabah ölü bulundu.

Ödecik’in ölümünün ardından savcılık, Dr. Nejdet Güloğlu hakkında dava açtı.

Manavgat 1. Sulh CezaMahkemesi’nde görülen davada Güloğlu’na “görevi ihmal” suçundan 5 ay hapis cezası verildi, ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Hasan Ödecik’in ağabeyi Aydagül Ödecik, “Mahkemenin kararını temyiz edeceğim. Ayrıca, o doktor ve Sağlık Bakanlığı aleyhine de tazminat davası açacağız” dedi.

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