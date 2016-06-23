Alkollü genci "Ağzınla iç" deyip dövdüler

Eskişehir'de çıkan bir kavgada genç adam kız arkadaşının yanında 3 kişi tarafından dövüldü. Alkol aldığı iddiasıyla genç adamı döven kişiler kavgaya müdahale eden adamın kız arkadaşını da tartakladılar.

Eskişehir’de bir kişi, çıkan kavgada 3 kişi tarafından dövüldü. Dövülen kişinin kadın arkadaşı araya girip saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Olay anı cep telefonuyla kayda alındı ve sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yanında kadın arkadaşı olan alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı başka bir kişiyle kavga etti. Kişi, yere düşerken çevrede bulunanlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavga edeninin arkadaşı olan 2 kişi koşarak olay yerine geldi ve yerdeki kişiyi tekmelemeye başladı. 2 arkadaşı yerdeki kişiyi tekmelerken kavga eden de bu kişiyi yumrukladı.

Dövülenin yanındaki kadın “Polis geliyor, ne yapıyorsunuz siz” sözlerine rağmen darp devam etti. Bu kişiler kadına da vurup yere düşürdü. Yerden kalkan kadın elindeki çantasıyla saldırganlara vurdu. Bu sırada çevrede bulunanlar "Polis geliyor" deyince 3 kişi kavga yerinden uzaklaştı. Genci darp eden şahıslar kavga sonunda “Ağzınla iç” diye bağırdı. Olay anı ise yakındaki bir apartmanda oturan bir kişi tarafından saniye saniyecep telefonu kaydına alındı. Görüntüler ’Eskişehir Trafik Live’ adlı sosyal paylaşım sitesinde de yayınlandı.