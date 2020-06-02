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Yaşam

Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası

02 Haziran 2020 16:45

Antalya'da otomobiliyle drift atan alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşına ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası uygulandı. Drift attıktan sonra ters şeritteki kaldırıma çarpan ve ters yönde yaklaşık 150 metre giden sürücü, devriyedeki polislere yakalandı.

Ayrıca E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.T.’nin korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri belirlenirken, Cumhuriyet karakoluna götürülen şahıslar hakkında 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı. (İHA)

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