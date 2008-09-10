Alkollü baba oğlunu öldürdü

Denizli'nin Honaz İlçesi'ne bağlı Kocabaş Beldesi'nde Çay Gazinosu'nun işletmecisi A.D. (48), kavga ettiği 16 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Gazino kapandıktan sonra aşırı alkollü şekilde Demokrasi Mahallesi'ndeki evine giden A.D., oğlu Muzaffer D. ile tartışmaya başladı. Muzaffer D. ile gazinoda yardım ettiği babasının tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. A.D. belindeki ruhsatsız tabancasını çıkarıp oğluna iki el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Muzaffer D., Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muzaffer D., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Honaz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri baba A.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

